時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは東京都の60代の方からのお便り。小学校低学年の頃、母親に近所の教会で英語を習わせて欲しいとお願いしたところ――。* * * * * * *「オッハイビー」60年近く前になる。私が小学校低学年の頃だったろうか、近く