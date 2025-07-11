モデルの紗羅マリー（38）が10日、自身のインスタグラムを更新。長男が11歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】「私の世界一大切な人」11歳迎えた長男の“顔出し”ショット披露の紗羅マリー紗羅は「HAPPY BIRTHDAY BUBU」と、1日に11歳を迎えた長男を祝福。「優しくて 強くて 繊細で あたたかい人間」「私の世界一大切な人」とつづり、あどけない表情をみせる長男の“顔出し”ショットや、バースデーケーキなどで祝う様