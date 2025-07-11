ＮＨＫは１１日、ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」の新たな出演者を発表。漫画家・手嶌治虫役に眞栄田郷敦が決まった。眞栄田は朝ドラ初出演。嵩が上京後に出会う天才漫画家。後にアニメーション映画「千夜一夜物語」のキャラクターデザインと美術を嵩に依頼する…とある。名前の通り、漫画の神様・手塚治虫氏がモデル。眞栄田は「朝ドラ初出演で『漫画の神様』と呼ばれる手塚治虫さんをモデルとした人物を演じさせていただ