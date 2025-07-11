「高校野球広島大会・２回戦、瀬戸内１０−２広島桜が丘」（１１日、東広島運動公園）カープＯＢの永田利則監督（６３）率いる瀬戸内が快勝発進。永田監督は就任から２年連続の初戦突破となった。初回無死一、三塁から中室颯友捕手（２年）の右犠飛で先制点を奪うと、二回以降も着実に加点。三回は中室の適時三塁打や赤木大珠外野手（３年）の適時打などで一挙４得点。六回まで毎回得点を挙げ、七回コールドで快勝した。春