競泳女子自由形で２０１６年リオデジャネイロ五輪、２１年東京五輪代表の五十嵐千尋さんが１０日に自身のインスタグラムを更新。「７月の始めに江ノ島へ海の家も開いていて夏本番外歩くと溶けるぐらい暑い熱中症にはご注意を」と記し湘南のビーチサイドでくつろぐ写真を投稿した。美肩とデコルテがまぶしい白のフリルワンショルダー姿で、優雅なたたずまいの五十嵐さん。フォロワーからは「千尋さんめちゃんこお綺麗です