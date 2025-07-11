自民党の森山幹事長は、中国の何立峰副首相と大阪市内で会談しました。会談では日本産牛肉の輸入再開をめぐり、中国側が再開に必要な協定の発効に向け、国内手続きが完了することを伝えたものとみられます。大阪・関西万博の中国「ナショナルデー」の式典にそろって出席した森山氏と何副首相は、これに先立ち、11日午前10時半から、万博会場内で武藤経産相も交えて会談しました。会談の内容は明らかになっていませんが、政府関係者