現地時間の2025年7月10日(木)、アメリカの連邦捜査局(FBI)が、Nintendo Switch向けの海賊版コンテンツを配布するウェブサイトの「Nsw2u」を閉鎖しました。Major Nintendo Switch Piracy Site Taken Offline By FBIhttps://kotaku.com/switch-2-piracy-nsw2u-roms-fbi-hack-emulator-zelda-1851786034Nsw2uはNintendo Switch向けゲームの海賊版を配布していることで有名なウェブサイトです。この海賊版コンテンツは、改造されたNint