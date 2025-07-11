ビザ免除政策の最適化が繰り返され、「中国旅行」ブームが継続しており、重慶江北空港における2025年上半期の出入国者数は引き続き増加傾向を呈した。新華網が伝えた。重慶出入国検査総ステーションは2025年上半期、前年同期比35％増の延べ114万人以上の出入国者の審査を行った。うち外国人旅行者は延べ33万人を上回り、過去最高を更新した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）