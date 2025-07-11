南仏・プロヴァンスの自然とともに心豊かな時間を届けるロクシタンから、かつて多くの人を魅了したフレグランス「グリーンティ」と「ピオニー」が、この夏待望の限定復刻♡全国のロクシタン店舗および公式オンラインストアでは、すでに予約がスタートしています。やさしく澄んだ香りが、夏の装いとともに心まで軽やかに。思い出と香りが交差する、ノスタルジックなひとときを楽しんで。 透明感あふれる「