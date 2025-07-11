午後は大気の状態が不安定になり、非常に激しい雨の降る所があるでしょう。 【写真を見る】午後は非常に激しい雨の降る予想…1時間に50ミリ降る所も 日曜日までは晴れる所が多い予想 愛知・名古屋・岐阜・三重の天気予報（7/11 昼） 正午前の名古屋市内は、雲は多いものの朝から日差しが届いて、厳しい暑さが続いています。 きょうの午後は、三重県では南部を中心に雨が降りやすくなるでしょう。愛知県や岐阜県は晴れ間が広がる