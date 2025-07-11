俳優梅沢富美男（74）が11日、フジテレビ系「さん！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。自分がダンスしている動画を配信してAI疑惑をかけられ憤慨した。参院選でSNSでの発信情報があふれる中、LINEヤフーの調査によると「偽・誤情報の影響を受けている可能性」について54％が“影響を受けている”と回答したことなどが番組で紹介された。MC谷原章介から「梅沢さん、こういう誤情報、偽情報、意識してますか？」と問われて