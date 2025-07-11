中国外交部の10日の定例記者会見では、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の中国ナショナルデーに関する質問が出ました。記者会見を担当した毛寧報道官は、「中国は大阪万博を非常に重視している。中国パビリオンのデザインには大きな特色があり、大人気だと聞く。中国パビリオンの展示と内容豊かなイベントを通じて、各国からの来場者が中国をより良く知っていただくことを希望する。中国代表団の中国ナショナルデーのイベン