タレント指原莉乃（32）が10日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）にMCとして出演。番組初の女性ゲストとして出演した元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）から“休日デート”に誘われたことを明かした。指原は田中から「この間、みな実さんから明日ヒマ？みたいなのが来た時に、行けますよって言ったら、『何か悪いことしない？』って」と状況を説明。「ラーメン行くとかですか？って聞いたら『スタバ