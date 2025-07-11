俳優の中川大志さんは7月10日、自身のInstagramを更新。スーツ姿の最新ショットを公開しました。【写真】中川大志、スーツ姿の最新ショット公開！「このタイミングにTiffanyてちょっとドキッ」中川さんは「華やかな空間にお邪魔させていただきました。輝いてた」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目では、黒いスーツを着用した全身ショットを披露し、圧巻のスタイルが際立っています。3枚目では、椅子に座ってパンフレットをのぞき込