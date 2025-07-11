今回紹介したいのは、n-88さんが投稿した『自作レースゲームでモルカー走らせてみた（モデル配布アリ）』という動画です。 投稿者メッセージ（動画説明文より）引用----製作中の自作レースゲーム「まぞくカート」でモルカーを走らせてみました 参戦という感じではなくモデル乗っけてみただけのテストですが面白い絵が撮れたと思います----﻿﻿ もふもふのモルモットの車「モルカー」が活躍するパペットアニメ『PUI