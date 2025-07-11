「真っ直ぐに見つめる、5才くらいの私」女優の比嘉愛未(39)=沖縄県具志川市出身=がインスタグラムを更新。5歳の頃の浴衣姿の写真を公開し、大きな話題になっている。「真っ直ぐに見つめる、5才くらいの私」と書き込み、浴衣姿で髪を後ろにまとめた幼少期の写真を掲載。青い花柄の浴衣に真っ赤なへこ帯、カメラをひたと見つめている。「素直に育てよ‼︎と言いたくなった。おかげかな、、真っ直ぐ過ぎます。不器用