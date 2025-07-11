アンパンマンの声優を務める戸田恵子の登場が反響を呼んでいるNHK連続テレビ小説『あんぱん』に、柳井嵩（北村匠海）が上京後に出会う天才漫画家・手嶌治虫役として、眞栄田郷敦の出演が新たに発表された。 参考：眞栄田郷敦、『あんぱん』で北村匠海と再共演嵩に多大な影響を与える漫画家・手嶌治虫に 眞栄田としても初の朝ドラ出演となる。2023年に放送された大河ドラマ『どうする家康』（NHK総合）以来のNHKドラマへの