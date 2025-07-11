子役の増田梨沙が、11日までにインスタグラムを更新。別人のように“激変”した姿を披露すると、ファンから驚きの声が寄せられた。【写真】4代目スイちゃん、別人のように“激変”「面影ない！」ギャルに変身し笑顔（5枚）人気番組『みいつけた！』（NHK Eテレ）の4代目スイちゃんとして知られている増田。2019年4月〜2024年3月まで出演し人気を集めた。その後は、話題のドラマに出演している。今回の投稿では「はじめて