タレントの王林が11日までにインスタグラムを更新。健康的な美スタイルが際立つショットを披露した。【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」「魅力スゴイ」ネット衝撃（4枚）ダンス＆ボーカルユニット「りんご娘」を卒業後、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している王林。SNSでは美しい近影を披露しており、年明けには、ビーチでの水着姿などを投稿。圧倒的なスタイルが話題を呼んだ。今回