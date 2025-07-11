男子バレーボール・高橋藍選手が自身初の冠バラエティーに挑戦したBlu‐ray『高橋藍のオフになにする？』が、9月17日に発売されることが決定した。【写真】高橋藍＆高橋文哉、“Wタカハシ”の交流にファン歓喜！「今年一最高」「絵面が強すぎ」今年6月にはサントリーサンバーズ大阪の新キャプテンにも就任するなど、大活躍中の高橋藍選手。本Blu‐rayでは、高橋選手が「休日風のロケ企画」にチャレンジ。凛々しく戦う姿が