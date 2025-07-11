愛媛の温泉で思い浮かぶ有名どころは夏目漱石が通った松山市の「道後温泉」。松山市の東に隣接する「東温（とうおん）市」にもいいお湯が湧いている。田んぼに囲まれたショッピングセンターの一角、「まさかこんなところに？」と思う場所に、日帰り入浴施設と、ひとり旅の素泊まり5850円（消費税・入湯税込）〜、朝・夕のビジネス2食付きプラン9150円〜という使い勝手のいい温泉宿がある。2億年前の地層から湧き出すロマンの湯、20