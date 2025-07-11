元日向坂４６の加藤史帆が同じく元日向坂４６の佐々木久美とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたことを報告した。１１日までに更新した自身のインスタグラムに「夏、外出てみた！ドンキーコングのクレイジー・トロッコ、とてつもないです、」とつづると、カチューシャをつけポーズを取るショットや、佐々木との２ショットなどＵＳＪを満喫する様子を披露した。この投稿には多数のいいねがつけられている。