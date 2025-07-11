タレント・俳優の田中律子（53）が10日、自身のインスタグラムを更新。“山の家”のテラスを披露した。【動画】「素敵空間すぎます」「カウンターテーブルほんと最高」田中律子の“山の家”の広々テラス田中は現在、東京の自宅、沖縄の“海の家”、緑豊かな“山の家”の3拠点生活を送っている。この日の投稿では「たっこファミリーが遊びに来てくれたー」と、“山の家”に友人家族が遊びに来たことを報告。「旦那さんのさと