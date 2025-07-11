大阪・関西万博の会場上空で展示飛行を行う、航空自衛隊の「ブルーインパルス」が１１日朝、関西空港に着陸しました。１１日朝、関西空港上空に姿を現した航空自衛隊のアクロバットチーム「ブルーインパルス」の航空機７機。ゆっくりと滑走路に降り立ちました。ブルーインパルスの展示飛行は万博開幕日の４月１３日に予定されていましたが、悪天候のため中止となっていました。万博の会期のちょうど折り返し地点である１２日（土）