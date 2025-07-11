アーティストでタレント・あのが、10日放送のTBS系バラエティー『櫻井・有吉THE夜会』に出演。多忙な1日のスケジュール、独特な食生活が明かされた。【動画】好きだけど…おかわりが言えないあのちゃんまずは1日のスケジュールが披露され、櫻井翔が「朝4時？」と驚きの声を上げると、あのは「全然！超暇な日なんですけど」とコメント。密着VTRでは、ロケ弁には目もくれず、お菓子をムシャムシャ食べる様子も伝えられた。あの