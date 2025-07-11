お笑いタレントの今田耕司（59）が11日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。行きつけのバーが同じだという人気俳優と共演した。この日は俳優の松尾諭がゲスト。今田は「松尾さん、ついに仕事一緒になっちゃいましたね」と興奮気味。松尾も「いや〜、やってしまいましたね」と声を弾ませた。今田は「2人で言ってたんですよ。このままずっと仕事一緒にせえへんかったらおもろいなって」と明か