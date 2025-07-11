◆第６１回七夕賞・Ｇ３（７月１３日、福島競馬場・芝２０００メートル）枠順が７月１１日、発表された。前走の新潟大賞典を制し、トップハンデ５８・５キロを背負うシリウスコルト（牡４歳、美浦・田中勝春厩舎、父マクフィ）は５枠８番となった。エプソムＣで２着のドゥラドーレス（牡６歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は大外の８枠１５番、前走でオープン勝ちのシルトホルン（牡５歳、美浦・新開幸一厩舎、父スク