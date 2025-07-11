アイドルグループ「最終未来少女」の藤咲凪（25）が11日、自身のXを更新。アイドル活動の休止を改めて報告し、謝罪。さらに、今月14日にお知らせがあることを明かした。最終未来少女は8日に藤咲が体調不良のためアイドル活動を一時休止すると発表していた。藤咲は「みんな心配をかけてごめんね」とファンに謝罪。「公式からも発表された通り、ライブや特典会等、アイドルとしての活動を休止することになりました」と改めて報