学歴の詐称が指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長を巡り、問題を調査する「百条委員会」が7月11日に初めて開かれ、市の職員への証人尋問が行われました。 【動画】田久保真紀市長の“学歴詐称疑惑”巡り初の「百条委」 市職員「履歴書もとに広報紙の原稿作成」＝静岡・伊東市議会 伊東市の田久保市長は最終学歴の詐称が指摘されています。 市議会はこの問題を調査するため11日、強い権限を持つ「百条委員会」の1回目の