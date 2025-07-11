「左大腿二頭筋筋損傷」で離脱していた巨人の若林楽人外野手が１１日、負傷後初めて２軍の練習に参加した。これまで故障班や３軍練習で調整していた若林はこの日、ジャイアンツ球場で行われたイースタン・日本ハム戦の試合前練習に合流。ノックや打撃練習などで汗を流した。今季はキャリアハイを更新する５２試合に出場して打率２割６分５厘、３本塁打、１４打点、６盗塁をマーク。走攻守３拍子そろったプレーと勝負強さを発