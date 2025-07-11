2025年で26回目を迎えるしずおか市町対抗駅伝は7月10日、スタート位置を決める抽選会と飲料贈呈式が静岡市駿河区のグランシップで行われました。 【写真を見る】しずおか市町対抗駅伝のスタート位置を決める抽選会 35市町37チーム参加し12月6日開催＝静岡市 35市町37チームの代表が集まった抽選会ではスタート位置を決めるためにチームの代表者がくじを引いていきました。 2025年1列目中央