輸送ドライバーの高齢化や労働時間の制限が進む中、トラックの自動運転による無人輸送の実用化に向けて実証実験が始まりました。 【動画】トラックの自動運転による無人輸送の実証実験 京都から神奈川へ 鈴与、月桂冠、T2が協力 物流大手の鈴与と酒造会社の月桂冠、自動運転システムの開発を手がけるT2の3社が協力する実証実験で、京都市の月桂冠から神奈川県にある鈴与の物流拠点に実験用車両を走らせます。 物流業界で