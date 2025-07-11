◆ラグビー「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」日本代表―ウェールズ代表（１２日、ノエビアスタジアム神戸）世界ランク１２位の日本代表は、１２日に同１４位のウェールズ代表とのテストマッチ第２戦を迎える。前日は試合会場で練習を行い、ＳＯ李承信（神戸）が会見。地元で迎える一戦に「感慨深い試合になる。小さい頃からノエビアスタジアムでプレーすること自体憧れていたし、日本代表として地元神戸で、支えて