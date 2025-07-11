栃木県警下野署は11日までに、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで、同県上三川町議の田崎幸夫容疑者（63）を現行犯逮捕した。署によると、容疑者の軽トラックが、町内の県道で停車中のワゴン車に荷物を積んでいた70代女性に追突し、女性が両足を負傷した。署が詳しい状況を捜査している。逮捕容疑は10日午前8時半ごろ、酒気を帯びた状態で軽トラックを運転した疑い。現場に駆け付けた署員が呼気検査をすると、基準値を超える