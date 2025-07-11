人気ロックバンド「ミセス・グリーン・アップル」のライブ映像を承諾なしに複製した海賊版ブルーレイディスク（BD）などを販売したとして、石川県警は11日、著作権法違反の疑いで、夫婦を逮捕したと明らかにした。逮捕は8日。