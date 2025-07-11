10日、お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんが自身のインスタグラムを更新。二級建築士の学科試験を受験したことを報告しました。【写真を見る】【アンガールズ・田中卓志】「受かっていれば、製図試験に進めるんだけどなぁ！」二級建築士の学科試験を受験合格発表は8月25日田中卓志さんは、「二級建築士の学科試験受けてきました！」と、投稿し、試験に臨んだことを明かしました。同投稿では「合格発表は8月25日です！」