◆大相撲名古屋場所（１３日初日・ＩＧアリーナ）日本相撲協会は１１日、新会場のＩＧアリーナで取組編成会議を開き、初日の幕内と十両、２日目の幕内の取組を決めた。新横綱・大の里（二所ノ関）は初日に日体大の２学年先輩の新小結・欧勝馬（鳴戸）と対戦。これまで２度の対戦では、新横綱がともに押し出しで圧倒している。横綱・豊昇龍（立浪）は西小結・高安（田子ノ浦）と激突。先場所までは豊昇龍の２勝（不戦勝１）１０