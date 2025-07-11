元ＤｅＮＡの乙坂智外野手が１１日、巨人の入団テストを受けるためにジャイアンツ球場で行われた２軍練習に参加した。イースタン・日本ハム戦の試合前練習で室内練習場に現れ、選手、球団関係者らにあいさつ。阿部監督らが視察する前でノックや打撃練習などを行った。「たくさんの方々に見られて練習するのは久しぶりだった。いい緊張感の中で、思ったよりは動けなかったかな」と苦笑いで振り返った。乙坂はパンチ力ある打撃