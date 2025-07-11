◇MLB オリオールズ7-3メッツ(日本時間11日、オリオール・パーク)オリオールズの菅野智之投手が日本時間11日、メッツ戦に先発。6回3失点で試合を作り、勝利投手となりました。菅野投手は同6月21日4回途中3失点、同6月28日に5回7失点、同7月3日に5回途中6失点と思うようなピッチングができていませんでした。7勝目を目指したこの日の立ち上がりは、いきなりの連打でノーアウト2、3塁のピンチから始まります。ここでフアン・ソト選手