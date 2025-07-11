【銀河特急 ミルキー☆サブウェイ】 放送開始日：7月3日より毎週木曜21時54分～ 放送場所：YouTube、TOKYO MX アニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」第2話「誤発進」がYouTubeにて7月10日21時54分に公開された。 「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」は、2022年2月に公開されたアニメ「ミルキー☆ハイウェイ」の続編作品。前作にて銀河道路交通