2022年ワールドカップで9位となったサッカー日本代表（写真：Evrim Aydin／Anadolu Agency via Getty Images）【写真】経験豊富な電通グループ4年に一度、国際サッカー連盟（FIFA）が開催する「FIFAワールドカップ」。来年6月11日の開幕戦まで1年を切ったが、こと日本においては放映権をめぐり混迷を深めている。パラグアイのアスンシオンで5月15日、FIFA総会が開催された。日本から飛行機で移動すると、ゆうに32時間は要する南米