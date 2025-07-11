1等前後賞あわせて7億円が当たるサマージャンボ宝くじの販売がきょう11日から始まりました。 (売り場の人)「サマージャンボ本日が初日です」 サマージャンボ宝くじは、1等が5億円、前後賞を合わせると7億円が当たります。 去年、3000万円が2本、1000万円が6本など、100万円以上の高額当せんが86本出た天文館チャンスセンターでは初日から多くの人が買い求めていました。 (30代)「妊娠している人が買う