飲食店のクラファンで5000万円を超えるプロジェクトは非常にまれ（写真：「Makuake」のホームページより）【写真を全部見る】1万5000円でミシュラン掲載店出身の板前のすしが味わえる！「Makuake」で歴代1位の5313万円を集めた“伝説のすし屋”とはどんな店なのか？ここ数年、飲食業界では、クラウドファンディング（クラファン）を積極的に活用しながら新店舗をオープンさせる飲食店が増えている。クラファンとは、実現したい目標