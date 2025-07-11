鹿児島市の夏の風物詩「おぎおんさぁ」が今月20日、行われます。今年は初めて、宵祭と後夜祭あわせて、4日間、行われます。 「おぎおんさぁ」は400年以上続く悪疫退散や商売繁盛を祈る鹿児島3大祭りのひとつです。 県外からの観光客や市民の参加を増やそうと今年は初めて、宵祭と後夜祭、合わせて4日間行うことになりました。 (記者)「天文館ぴらもーるの一角には、夏の風物詩おぎおんさぁの神輿が神々しく鎮座しています