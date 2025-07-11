俳優の梅沢富美男（74）が11日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。静岡県伊東市の田久保真紀市長（55）の学歴問題について言及した。伊東市議会は同日、調査特別委員会（百条委員会）の初会合を開いた。実際は東洋大を除籍となっていたのに、市の広報誌などで卒業と紹介した経緯を確認するのが目的。地方自治法は、百条委で正当な理由なく出席を拒んだり、虚偽証言をしたりした場合、罰則を