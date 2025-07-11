お菓子もキャラクターも大人気の「たべっ子どうぶつ」。最近では、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』が大ヒットを記録していて、ますます人気が加速中です。今回ご紹介するのは、2025年7月11日（金）から横浜でスタートした「たべっ子どうぶつLAND」。過去に開催された時から、新作のフード・グッズ・ゲームなどがそろい、さらにパワーアップしています。実際に会場へ足を運んでみたので、詳細をレポートしますね。工場に潜入し