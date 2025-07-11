ベテラン船がついに引退…！維持管理費用の高騰が原因東海汽船は2025年7月10日、同社が運用する高速ジェット船「セブンアイランド愛」について、老朽化した船舶の維持管理費用等を鑑み、2025年8月をもって引退すると発表しました。 東海汽船のジェット船「セブンアイランド愛」（画像：東海汽船）。「セブンアイランド愛」は定員254人、水中翼とウォータージェットによって航行し、「海を飛ぶ」とも表現されるジェットフォイル。