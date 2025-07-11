2日続けて「超接近」で水平飛行してきたとか。航空自衛隊の情報収集機は公海上を飛行防衛省は2025年7月10日（木）、航空自衛隊のYS-11EB情報収集機に、中国軍のJH-7戦闘爆撃機が複数回、特異な接近を行ったと発表しました。航空自衛隊のYS-11EB情報収集機（画像：PIXTA）。JH-7がYS-11EBに接近してきたのは、前日の7月9日（水）10時50分頃から11時5分頃までの約15分間と、10日10時頃から10時10分頃までの約10分間です。前者は