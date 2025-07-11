米大リーグ、ナショナルズの小笠原慎之介の次回登板が、12日午後3時10分（日本時間13日午前5時10分）開始の敵地でのブルワーズ戦に決まった。球団が10日に発表した。今季ナショナルズに加入した小笠原は6日にメジャー初登板し、2回2/3を7安打4失点で黒星を喫した。（共同）