通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.90-1.18円コールオーバー ユーロ円0.67-1.03円コールオーバー ポンド円1.24-1.75円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格